بومرداس: قتيلان و59 جريح في 53 حادث مرور خـلال الثـلاثـي الأول من 2021

سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن بومرداس، خلال الثلاثي الأول لسنة 2021، 53 حادث مروري بإقليم الوسط الحضري.

وقد خلفت هذه الحوادث 59 جريح وقتيلين، حيث تم تحرير خلال هذه الفترة 4646 مخالفة مرورية.

كما تم تسجيل 528 مخالفة بواسطة جهاز الرادار نتيجة الإفراط في السرعة القانونية.

وانجر عنها سحب 1229 رخصة سياقة ووضع 82 مركبة في الحظيرة.

بالمقابل تم تنظيم 34 نشاط تحسيسي لغرض توعوية مستعملي الطرقات من فئة سواق المركبات بجميع أصنافها.

وكذا فئة الراجلين من أخطار الحوادث المرورية، بهدف غرس ثقافة مرورية لدى السائق.