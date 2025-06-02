بومرداس.. حريق ببناية سكنية وسط أولاد موسى

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق شبّ بثلاث محلات لبناية سكنية بوسط مدينة أولاد موسى، دائرة خميس الخشنة، ولاية بومرداس.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت مصالحها على الساعة 20:34، من أجل إخماد حريق شبّ بثلاث محلات بالطابق الأرضي لبناية سكنية تتكون من (ط أ + 3) بوسط مدينة أولاد موسى.

ومكّن التدخل السريع للحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره إلى باقي الطوابق الأخرى. دون تسجيل أي خسائر بشرية.