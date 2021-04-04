بومزار: السيولة النقدية ستكون متوفرة خلال شهر رمضان

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أن مصالحه ستعمل على ضمان السيولة النقدية خلال شهر رمضان.

وأوضح الوزير، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثانية، أن السيولة المالية ستكون متوفرة في جميع مراكز بريد الجزائر عبر الوطن.

وأكد بومزار، أن هناك تحسن كبير في مجال الخدمات لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي حقق قفزة نوعية.

وأفاد الوزير، أن خدمة الأنترنيت أيضا تحسنت لكن ليس بالشكل الكافي، خاصة مع تزايد طلبات المواطنين في تحسين سرعة التدفق.

وكشف في ذات السياق، أنه تم عقد إجتماع تقييمي مع مختلف المتعاملين الهاتف النقال خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد بومزار، أنه أعطى توصيات بضرورة تحسين نوعية الخدمات والرفع من سرعة تدفق الأنترنيت.