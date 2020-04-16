بومزار يؤكد عزم الجزائر على تطوير نشاطها الفضائي في مجال الإتصالات

الوطني
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بومزار يؤكد عزم الجزائر على تطوير نشاطها الفضائي في مجال الإتصالات
بقلم إيمان عياش

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية إبراهيم بومزار اليوم الخميس، أن الجزائر تعتزم على تطوير نشاطها الفضائي الوطني في مجال الإتصالات.
جاء هذا خلال الجلسة الإفتتاحية لإجتماع الدورة 43 للجمعية العمومية لمؤسسة عرب سات حسبما نقلته وكالة الأنباء .
وجدد الوزير أن الجزائر تؤكد عزمها على التعاون مع مؤسسة “عرب سات” والإستفادة من خبراتها الواسعة في هذا المجال الحيوي.


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