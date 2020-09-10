بومزار يبحث سبل تجسيد الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإدارة

إستقبل وزير البريد ابراهيم بومزار، وزير الرقمنة والاحصائيات، منير خالد براح، ضمن لقاء تشاوري للتكامل بين القطاعين.

وحسب بيان للوزارة، انعقد هذا اللقاء اليوم الخميس بمقر الوزارة، لبحث سبل ووسائل التنسيق و التعاون بين القطاعين الكفيلة بتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة.

ويندرج هذا اللقاء، ضمن جهود تفعيل التكامل والتعاضد في مجال الوسائل المادية والبشرية بين القطاعين، لوضع حيز التنفيذ سياسة الدولة الرامية لتسريع وتيرة رقمنة الادارة في شتى القطاعات و المجالات، لاسيما تلك التي تتميز بالطابع الاستعجالي.

ويأتي ذلك، بهدف تحديث الأداء الحكومي والرفع من نجاعته، عبر تحديث منصة التنسيق الحكومي، فضلا عن تبسيط الاجراءات الادارية لصالح المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.

وأشار الوزير خلال مداخلته في جلسة العمل، ٳلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن استراتيجية التحول الرقمي، التي تصبو ٳلى تجسيدها السلطات العليا للبلاد.

وذلك من خلال التكفل بٳعداد ومتابعة السياسة الوطنية لإنشاء البنى التحتية للاتصالات الالكترونية، التي تعتبر حجر الزاوية الذي يرتكز عليه مسار الرقمنة في بلادنا.

بالإضافة إلى عرض حوصلة حول النشاطات والانجازات التي أطرها القطاع في مجال الرقمنة خلال فترة إشراف الوزير، على هذه المهمة سابقا.