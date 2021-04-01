بومزار يجتمع بالمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال لتحسين شبكة الأنترنت

إجتمع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أمس، بالمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال لتحسين شبكة الأنترنت.

وإلتزم الوزير بإجراء تحرير طيف الذبذبات الجديدة بعد تلك الممنوحة للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال سنة 2020.

وكشف بومزار، أن الإجتماع يهدف إلى تحسين شبكة أنترنت الهاتف النقال.

وصرّح بومزار، أنه تم الإلتزام مع المتعاملين الثلاث للهاتف النقال “موبيليس، جازي وأوريدو” قصد منحهم 20 إلى 30 ميغا هرتز بصفة منصفة على طيف الذبذبات 2300 ميغا هرتز”.

وأوضح الوزير، أن هذا الإجتماع الذي جمع ممثلي المتعاملين الثلاث للهاتف النقال، يهدف إلى تقييم أثر الاستغلال على أرض الميدان لطيف الذبذبات (15 ميغا هرتز الموزعة مناصفة بين هاته المؤسسات) منذ 7 أشهر.

وأعرب بومزار عن إستعداده للتفاوض مع الأطراف المشاركة لتحرير حزمات الذبذبات الأخرى ووضعها تحت تصرف المتعاملين للهاتف النقال.

غير أنه لا بد من إلتزامهم بالإستثمار أكثر ونشر هذه الحزمات في أقرب الآجال قصد توفير نوعية أفضل للخدمة وتدفق عال.

وكشف أنه تم تحرير كمية حزمات الذبذبات الضرورية لتحسين نوعية الخدمة السنة الماضية، معتبرا أن هذا سيسمح بتحسين معتبر لنوعية تدفق أنترنت الهاتف النقال.

وذكر الوزير، أن تغطية شبكة عواصم الولايات والتجمعات السكنية ومحاور الطرق غير كافية.

وأشار الوزير إلى أن بعض الأماكن غير مغطاة وأخرى مغطاة جزئيا بشبكة الهاتف النقال، الأمر الذي دفع المواطنين إلى امتلاك ثلاث شرائح لمختلف المتعاملين من أجل التواصل.