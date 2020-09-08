بومزار يشارك في أشغال المائدة المستديرة الوزارية لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات

شارك إبراهيم بومزار، وزير البريد اليوم في اجتماع المائدة المستديرة الوزارية للدورة السياسية رفيعة المستوى لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وخلال مداخلته بهذه المناسبة، أبرز الوزير الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية بصفة مستمرة و متواصلة في مجال تشييد مجتمع المعلومات، في إطار مسعى شامل لتحقيق التحول الرقمي و بناء اقتصاد المعرفة، تدعمه إرادة سياسية قوية تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.

كما أبرز الوزير، على صعيد آخر، الجهود الفعالة للدولة الجزائرية في مجال محاربة جائحة كوفيد-19 و الحد من إنتشارها، من خلال اتخاذ جملة من التدابير المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، على المستوى الوطني، و التي مكنت من تكثيف استعمال الحلول المبتكرة لمواجهة هذا الوباء و سمحت بإحترام و تجسيد الإجراءات الوقائية منه، حيث شكلت هذه الجائحة عاملا أساسيا أسهم في تسريع وتيرة الرقمنة بالجزائر.

وأشار الوزير إلى الإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر، و التي ستمكنها حتما من تحقيق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي و بناء مجتمع المعلومات، لاسيما من خلال الإشارة إلى البنية التحتية الأرضية و الفضائية و البحرية للإتصالات، بالجزائر، و المتواجدة قيد التوسعة و العصرنة المستمرة و المتواصلة.

و أوضح الوزير أن تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تشييد اقتصاد رقمي، يرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير صناعة التجهيزات ذات الصلة على المستوى الوطني و تطوير محتوى الخدمات الرقمية، في إطار مناخ يتسم بالثقة في مجال التعاملات التجارية و المالية الإلكترونية، و التي عمدت السلطات العمومية الجزائرية إلى توفيره على الأصعدة القانونية و التنظيمية و المؤسساتية والإجرائية و التحفيزية.