بومزار يقف على مدى تقدم مشاريع رفع سعة تدفق الأنترنت للمواطنين

اجتمع وزير البريد إبراهيم بومزار، مساء أمس الإثنين، بمسؤولي متعاملي الهاتف النقال، عن طريق التحاضر عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، فقد جاء هذا الإجتماع، للوقوف على تقدم مشاريع استغلالهم لحزم الذبذبات المحررة مؤخرا، وانعكاسها على سرعة تدفق الأنترنت لفائدة المواطنين.

وحسب ذات البيان، أكد المتعاملون المعنيون شروعهم الفعلي في استغلال هذه الحزم، إضافة إلى تحديث التجهيزات.

وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على سعة تدفق الأنترنت على مستوى الولايات النموذجية، وهو الإجراء الذي سيتم تعميميه على سائر الولايات، حسب ذات البيان.