بوميل: “البطولة الجزائرية صعبة للغاية”

اعترف مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، بصعوبة التتويج بالبطولة الجزائرية، وذلك في دردشة جمعته مع أنصار الفريق بفرنسا.

ونشر التقني الفرنسي، بوميل، اليوم السبت، فيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي في موقع “أنستغرام” وهو يتحدث مع أنصار المولودية بـ”رين” الفرنسية، أين أجرى الفريق تربصه الصيفي.

وخاطب بوميل شناوة فرنسا قائلا، بخصوص أهدافه مع الفريق قائلا: “اخترت المجيء المولودية من أجل رفع التحدي.. يجب أن نكون متحدين لأن الأمر لن يكون سهلا، والبطولة الجزائرية صعبة للغاية”.