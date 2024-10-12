بوميل: “الحمراوة شكلوا لنا صعوبات ولكننا كنا محضرين جيدا”

أكد المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق مولودية الجزائر، أمير باتريس بوميل، بأن فريقه وجد صعوبات كبيرة في تجاوز عقبة ضيفه مولودية وهران.

وحقق العميد، أمس الجمعة، فوزا بشق الأنفس استقر على هدف يتيم، على “أبناء الحمري”، ضمن فعاليات الجولة الـ 4 من البطولة.

وقال بوميل عن المباراة: “انتظرنا مولودية وهران، لقد قاموا باستقدامات نوعية الصائفة الماضية، كما أنهم قاموا بتغيير مدرب هذا الأسبوع”.

وواصل مدرب المولودية، في الندوة الصحفية التي نشطها بملعب “نيلسون مانديلا” قائلا: “حينما يكون مدرب جديد. كل لاعب يريد أن يخطف ثقته، وإيريك شال قدم إضافة للفريق”.

كما أوضح بوميل، بأن مولودية وهران فريق جيد وخطير ويلعب كرة جميلة، وختم: “لقد شكلوا لنا صعوبات كبيرة. ولكننا حضرنا جيدا، ولعبنا ككثلة واحدة… الشوط الأول كان متوازنا، ولكننا صححنا الأمور في الثاني وضغطنا ولم يستطع لاعبو المنافس الخروج من منطقتهم”.