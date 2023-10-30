بوميل: “المولودية جاهزة بنسبة 90% لعودة المنافسة”

أكد مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، جاهزية أشباله، لاستئناف المنافسة الرسمية المتوقفة منذ تاريخ الـ 18 أكتوبر الجاري، بقرار من “الفاف” تضامنا مع الفلسطينيين.

وأشار بوميل، إلى أن فريقه قام بعمل كبير، في التربص الأخير الذي أقيم بمدينة مستغانم واختتم السبت الماضي، بمواجهتين وديتين أمام الترجي المحلي، بدنيا وفنيا وتكتيكيا.

قبل أن يضيف: “ننتظر فقط عودة المنافسة الرسمية في أقرب وقت. لأننا لم نلعب منذ لقاء وفاق سطيف، ويجب أن تبقى معنوياتنا مرتفعة.. لا يمكن أن تسطر برنامج عمل وأنت لا تعلم موعد استئناف البطولة”.

وفي المقابل، هنئ الفرنسي، أشباله على استجابتهم لبرنامج العمل المسطر في مستغانم. لاسيما وأنهم بذلوا مجهودات كبيرة. وهو ما يجعله يؤكد شعوره بالسعادة والفخر.

ليؤكد في الأخير، بأن المولودية وصلت إلى درجة متقدمة من الجاهزية في الفترة الحالية. وختم في تصريحات خص بها الحساب الرسمي للنادي عبر “أنستغرام”: “الفريق جاهز بنسبة 90 لعودة للمنافسة، في انتظار معرفتنا بموعد عودتها”.