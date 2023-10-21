بوميل يثير استياء الشناوة بمنشور يتنافى وقيم المولودية

أطلق مدرب مولودية الجزائر، الفرنسي باتريس بوميل، منشورا استفز أنصار الفريق، بخصوص القضية “الفلسطينية”.

وبعد 24 ساعة فقط، من مشاركة رسمية للمولودية في المسيرة الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني الذي يعاني الويلات، بسبب الهجوم الوحشي الصيهوني، أطلق بوميل، صورتين على حسابه الرسمي عبر “أنستغرام” يدعو من خلالهما إلى السلام.

وبطريقة غير مباشرة، أعلن التقني الفرنسي دعمه وتضامنه للكيان المحتل. بنشر صورة لطفل فلسطيني وآخر صهيوني يضع كل منهما يده فوق كتف الآخر. وأرفق الصورة بتعليق: “لا تحتاج لكلمات”.

أما الصورة الثانية، فقد أراد بها باتريس بوميل، الدعوة إلى “التسامح بين الأديان والتعايش.

وأثارت خرجة المدرب الفرنسي حفيظة الشناوة، لاسيما وأنها تتنافى مع مواقف المولودية والشعب الجزائري على حد سواء.



