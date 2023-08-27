بوميل: “عندما تكون في المولودية لا يمكن أن تنافس إلا على الألقاب”

كشف مدرب المولودية باتريس بوميل، بأنه لن يرضى إلا بالمنافسة على الألقاب، وإسعاد جمهور العميد.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي، قال بوميل حول أهداف: “أهدافي في المولودية واضحة فأنا موجود هنا من أجل التألق والبروز، أريد أن أشعر بالسعادة وجعل الأنصار والإدارة واللاعبين يشعرون بالسعادة والرضا”

مضيفا: “هذا لن يتحقق إلا بالألقاب وعندما تكون مدربا للمولودية لا يمكن أن تنافس إلا على الألقاب، فالموسم الماضي مثلا حددنا الهدف باحتلال المركز الثالث على الأقل وذلك ما تحقق ولو إلى غاية الجولة الأخيرة”.

وختم الفرنسي: “هدفنا هذا الموسم واضح وهو معانقة الألقاب والوصول إلى القمة وإن شاء الله سنصل إلى ذلك مع بعض”.