بوميل: “فخور بإعادة المولودية إلى المكانة التي تستحقها”

عبّر مدرب المولودية باتريس أمير بوميل، عن فخره الشديد، بالمشاركة في مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، وإعادة العميد إلى المكانة الحقيقية التي يستحقها.

وقال بوميل، في ندوة صحفية اليوم الاثنين، من مدينة “لوبومباشي” التي ستستضيف مباراتهم الأولى في مجموعات “الشامبينز ليغ” غدا، أمام تي بي مازيمبي: “فخورون بالمشاركة مجددا في منافسة افريقية مثل رابطة الأبطال”.

ليضيف التقني الفرنسي: “فخور أيضا بوضع الفريق في المكانة التي يستحقها. ونحن سعداء، لبدأ هذا المنافسة وجد متحمسون لمواجهة العملاق تي بي مازيمبي، الذي نعرفه جيدا”.

وواصل بوميل: “مادمنا في هذا الدور، هذا يعني أننا نستحق ذلك. لقد توجنا باللقب في الجزائر أين يبقى التتويج هناك صعبا للغاية”.

كما أوضح مدرب المولودية، بأن فريقه تنقل إلى الكونغو برغبة كبيرة، ولكنه مطالب بالحذر. وأضاف: “نريد العودة بنتيجة ايجابية، سنقدم كل شيء من أجل تشريف علمنا وقميص المولودية، نحترم مازيمبي. ولكن ذلك، سيكون بإثبات وجودنا”.