بوميل: “لا يمكن الفوز دائما بـ 7 – 0”

اعترف مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، بأن ناديه لم يكن في يومه لدى استضافته سهرة أمس الجمعة، الاتحاد السوفي، بالرغم من الفوز بثلاثية نظيفة.

وقال بوميل، عقب المباراة المندرجة ضمن الجولة 22: “افتقدنا لبعض من الحيوية. وجدت اللاعبين مرهقين نوعا ما، ربما بسبب شهر رمضان وقلة النوم”.

ليواصل التقني الفرنسي: “اللعب سهرة ساعدنا. والأهم أنه لا يوجد إصابات في التشكيلة، وأتمنى أن يتواصل الأمر على هذا النحو، وأهنئ اللاعبين على ما قدموه”.

وختم مدرب المولودية التي وصلت إلى النقطة 52 في صدارة البطولة: “ضيعنا فرصا كثيرة، ولكن لا يمكن أن نفوز دائما بنتيجة 7 – 0.. أنا راض ضد منافس حاول كسر “ريتم” المباراة وقدم كل شيء”.