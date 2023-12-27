بوميل: “نحن ضد الظلم الذي يحدث في فلسطين”

أكد الفرنسي باتريس بوميل، مدرب مولودية الجزائر، دعمه المطلق للفلسطينيين، من العدوان الصهيوني، الذي يتعرضون له يوما.

وفي تصريحات خص بها قناة “فلسطين الشباب والرياضة” قال الفرنسي: “بعيدا عن الضحايا من مجال كرة القدم والرياضة بشكل عام نحن ضد الحرب.. وضد هذا الظلم الذي يحدث في فلسطين”.

وأضاف مدرب العميد: “كرة القدم وجدت من أجل السلام، ومن أجل إيصال رسالة نبيلة لكل العالم”

وفي المقابل، تمنى بوميل، حظا موفقا للمنتخب الفلسطيني في كأس آسيا، وختم: “نتمنى لهم التوفيق وحضورهم للجزائر يؤكد نواياهم للذهاب بعيدا وتمثيل المنتنخب أجمل شيء يحصل لأي لاعب.. نتمنى أن يقدموا أجمل صورة عن فلسطين.”