بوميل يطلب من بلماضي تسريح بلايلي

طلب مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، من الناخب الوطني جمال بلماضي، تسريح يوسف بلايلي، من تربص الخضر الخاص بـ”الكان” من أجل حضور داربي الجزائر.

وكشفت إدارة العميد، بأنها تلقت مراسلة من طرف “الفاف”. من أجل السماح بدخول بلايلي، في تربص تحضيري رفقة الخضر. ما بين الـ 23 والـ 31 ديسمبر الجاري. بمركز سيدي موسى.

مبرزة في بيان نشرته عبر موقعها، بأنها طلبت ترخيصا من الفاف. بغية الإستفادة من خدمات هداف المولودية في داربي إتحاد العاصمة الذي سيلعب هذا الجمعة بداية من الساعة 18:00 بملعب 5 جويلية، في قمة الجولة الـ 11.

وفي هذا السياق أوضحت إدارة المولودية. بأن مدربها باتريس بوميل، التقى مؤخرا بالناخب الوطني جمال بلماضي، حيث: “تحدث الثنائي عن وضعية بلايلي الذي يعتبر قطعة أساسية في المولودية ونجم البطولة.”

