بوميل: “هزيمتنا في قسنطينة غير مستحقة”

وصف مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، هزيمة فريقه أمس الجمعة، أمام مضيفه شباب قسنطينة، برسم الجولة الـ 2 من المحترف الأول، بـ”غير المستحقة“.

وأكد بوميل، في ندوة صحفية عقدها بعد مباراة أمس: “الهزيمة غير مستحقة اللقاء كان متكافئا وشهد اندفاع بدني من الجانبين، والتعادل هو الأقرب إلى المنطق”.

ورفض الفرنسي، الحديث عن التحكيم، رغم الشكوك التي حامت حول صحة ركلة الجزاء، التي حقق بها “السياسي” الفوز، واكتفى بالقول: “أعدت مشاهدة بعض اللقطات.. لكنني لن أتحدث عن التحكيم، لست حكما وأعلم أنني لو تحدثت سيتم استدعائي (يقصد لجنة الانضباط)”