بوميل يتدراك سقطته والمولودية تجدد دعمها للقضية

سارع مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، إلى سحب المنشور المثير للجدل، الذي أطلقه أول أمس، على حسابه الرسمي عبر “أنستغرام” بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها.

وكان بوميل، قد نشر صورتين، تدعمان الكيان الصهيوني، أولها لطفل فلسطيني وآخر صهيوني يضع كل منهما يده فوق كتف الآخر، وأرفقها بتعليق: “لا تحتاج لكلمات”. أما الصورة الثانية، فكانت تدعو إلى التسامح بين الأديان والتعايش.

وتدارك التقني الفرنسي سقطته، بعدما عبر أنصار المولودية وإدارة الفريق عن سخطهم من خرجة بوميل. الذي سحب منشوره الأول، ونشر آخرا دعى فيه إلى وقف “الحرب في فلسطين”.

وقال بوميل: “عشت في بلدان إسلامية لما يقرب عقد من الزمن. وإذا كان هناك شيء واحد تعلمته فهو أن الإسلام دين السلام والتسامح والمحبة”.

وأضاف: “كل هذا كان خلف المنشور السابق، لذلك سأقوم بإزالة هذا المنشور لأن بعض الأشخاص غير العقلاء يريدون التسبب في الأذى وإثارة الجدل حول هذه الرسالة التي كان الهدف منها نقل رسالة الحب والسلام والتسامح.”

وختم الفرنسي: “لم تكن هذه الرسالة أبدا رسالة سياسية بل مجرد رسالة إنسانية، عاش السلام، عاشت الإنسانية”.

ومن جهتها نشرت إدارة العميد، أمس السبت، صورة جماعية من تدريبات الفريق بحضور باتريس بوميل. وبالعلم الفلسطيني، وأرفقتها بعبارة: “فلسطين قضيتنا وقضية كل الشرفاء في العالم.. أسسوك على النضال والدين”.