بوميل: “يجب أن تكون محاربا حتى تلعب في المولودية”

فتح مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، النار على لاعبيه وفي مقدمتهم صانع الألعاب، شعيب ذبيح، بعد التعثر المفاجئ أمس السبت، أمام متذيل الترتيب هلال شلغوم العيد.

وفي تصريحات إعلامية بعد المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 26، والتي انتهت بهدف لمثله، قال بوميل، إنه لم يقتنع بما قدمّه اللاعب ذبيح، بعدما أشركه أساسيا ليقرر بعد مرور نصف ساعة استبداله.

كما أوضح التقني الفرنسي، أن المولودية فريق كبير، ومن يريد اللعب فيها مستقبلا، عليه أن يملك الموهبة، ويكون محاربا، لأن العميد فريق ينتظره الجميع.

وفي المقابل، تحدث بوميل، عن أهدافه مع النادي العاصمي، مبرزا بأن الإدارة اشتطرت عليه إنهاء الموسم في “البوديوم”، وختم: “لازلنا في سباق البوديوم، أشعر بالحسرة بعد التعثر، ولكن سنواصل العمل بجد لتحقيق هدفنا في نهاية الموسم”.