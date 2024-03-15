بوميل يكشف سر “ريمونتادا” المولودية

نوّه مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، بردّة فعل أشباله، خلال الشوط الثاني من مباراة أمس الخميس، أمام الضيف جمعية الشلف.

وأنهى العميد المرحلة الأولى، من اللقاء المندرج ضمن الجولة 20 للبطولة المحترفة، متخلفا بنتيجة 1-3، قبل أن ينتفض في الثانية ويسجل خماسية كاملة.

وفي الندوة الصحفية التي نشطها بعد المواجهة قال بوميل: “11 لاعبا بل 12 لأنني قمت بتغيير، لم يكونوا في المستوى خلال الشوط الأول”.

وواصل الفرنسي: “إذا كنا نظن أن اللعب في 5 جويلية وبدعم كل ذلك الشعب وحمل اللونين الأحمر والأخضر، ونلعب بتلك الطريقة ! هذا لا يكفي”.

كما أوضح باتريس بوميل، بأن فريقه لم يكن جيدا مثلما شاهد الجميع. وأنه كان متأخرا من جميع النواحي في أول 45 دقيقة، سواء دفاعيا أو هجوميا.

قبل أن يختم بخصوص سر العودة القوية: “ما بين الشوطين قلت للاعبين إنها الكارثة.. قلت لهم شاهدوا وأظهرت لهم اللوح الالكتروني للمباراة، كنت مثل الأب وتمكنا من صنع الفارق.. الشوط الثاني كان مثاليا وبنفس اللاعبين”.