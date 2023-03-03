بونجاح : “أسعى للفوز بلقب هداف البطولة القطرية”

أبدى الدولي الجزائري بغداد بونجاح سعادته الكبيرة بعد قيادة فريقه السد للفوز أمام السيلية وتسجيل هدفا شخصيا.

كما قال بغداد بونجاح في تصريح له لقناة “الكأس” عقب المباراة “أكيد أني أسعى للفوز بلقب البطولة، في كل موسم أنافس على هذا اللقب، وأسعى لإسعاد الجمهور”.

وأضاف بونجاح “الآمر المهم هو إسعاد الجمهور بعد البحث عن تحقيق انجاز فردي به دف أو اسيست”

كما ختم “لقد حسمنا المباراة وحاولنا التمكن من الفوز في الشوط الأول، أنا اشتغل رفقة اللاعبين والطاقم الفني، الدوري لا يزال طويلا و سنسعى للفوز مستقبلا والعودة بقوة”.

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