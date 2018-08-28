بونجاح أفضل هدّاف في آسيا !

يواصل الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري التألق هذا الموسم خاصة بعد أن قاد فريقه “الزعيم” لوضع قدم في الدور النصف نهائي في دوري أبطال أسيا.

وكان بونجاح قد سجل هدفين في مباراة أمس في ذهاب الدور الربع نهائي في دوري أبطال أسيا ضد “الإستقلال” الإيراني كما اختير رجل المباراة بدون منازع.

لاعب إتحاد الحراش سابقا أحكم قبضته على صدارة ترتيب الهدافين في هذه المنافسة برصيد 11 هدف.

في حين يحتل بونجاح صدارة ترتيب الهدافين في الدوري القطري برصيد 10 أهداف بعد مرور 3 جولات فقط.

وقد صرح نجم “الزعيم” قائلا: “قطعنا 50% من مشوار التأهل للنصف نهائي ونهدي الفوز للجماهير ونعدهم بتقديم الأفضل في الفترة المقبلة”.

أداء اللاعب الجزائري يتطور من مباراة لآخرى وهذا ما يمنح العديد من الحلول للناخب الوطني “جمال بلماضي” في الخط الأمامي.