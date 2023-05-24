بونجاح: “الإقصاء أمام الكاميرون مؤلم ونطمح لتعويض الخيبة”

اعترف الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، بأن إقصاء الخضر، من سباق مونديال 2022، كان مؤلما للغاية، مشددا على ضرورة التفكير في المستقبل لتجاوز تلك الخيبة.

وقال بونجاح: “مررت بفترة صعبة بعد الانهزام أمام الكاميرون في آخر الثواني، الإنسان يملك احساس بالخسارة وهو ضعيف وتلك الهزيمة تألمنا كثيرا بسببها”.

قبل أن يستدرك، في حوار مطوّل خصّ به موقع “العربي الجديد”: “لكن لا يجب أن نفكر في الماضي، بل علينا التفكير في المستقبل.. كأس إفريقيا 2024، و2025 وكأس العالم 2026، هذا طموحنا وسنحاول تقديم كل شيء”.