بونجاح: “الجزائر أعطت دروسا في تنظيم المنافسات”

أكد الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، ثقته في قدرة الجزائر، على تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهي التي ترشحت لاحتضان نسختي 2025 و2027.

ورد بونجاح بخصوص قدرة الجزائر على تنظيم الكان: “أكيد، الجزائر دائما تعطينا دروسا في التنظيم.. مثل ما حدث الألعاب المتوسطية وأيضا بطولة إفريقيا للمحلين التي كانت رائعة”.

وواصل مهاجم السد القطري قائلا: “الملاعب جديد وكل شيء جديد في الجزائر، ونتمنى التوفيق لبلدنا.. نحن نحب أن تكون الجزائر، دائما متطورة وناجحة”.