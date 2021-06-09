بونجاح: “الداربي أمام تونس سيلعب على تفاصيل صغيرة”

أكد المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح أن الداربي المغاربي الذي سيلعبه المنتخب الوطني هذا الجمعة أمام المنتخب التونسي سيلعب على تفاصيل صغيرة، وأن المنتخب الأكثر تركيزا هو الذي سيفوز بهذا اللقاء.

ونشط لاعب المنتخب الوطني منطقة مختلطة مع الصحفين للحديث عن مباراة الجمعة التي ستجمع المنتخب التونسي والجزائري وديا بملعب رادس أين تحدث مهاجم السد القطري قائلا: “الداربي يلعب دائما على جزئيات وتفاصيل صغيرة، المنتخب الذي يكون مركزا هو الذي يفوز باللقاء، وإن شاء الله نكون جاهزين لهذه المباراة الكبيرة”.

وأضاف: ” لا يهم إذا كنت سأسجل في مباراة تونس أم لا.. أهم شيء هو مصلحة المنتخب والفوز، وأن نقدم 100 بـ % من إمكاناتنا وإذا سجلت ستكون فرحة أخرى”.