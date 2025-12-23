بونجاح: “بلايلي لا يتوقف عن تحفيزنا وهدفنا إسعاد الشعب”

كشف مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، أن زميله الغائب عن “كان 2025″، يوسف بلايلي، لا يتوقف عن تحفيز التشكيلة الوطنية، من أجل التألق في دورة المغرب.

وغاب بلايلي، عن قائمة الـ 28 لاعبا، التي اختارها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، بسبب إصابة خطيرة تعرض لها رفقة ناديه الترجي التونسي، مطلع نوفمبر الماضي.

وسُئل هداف الشمال القطري، في المنطقة المختلطة اليوم الثلاثاء، من مدينة الرباط المغربية، عن غياب بلايلي، ورد: “الإصابة أثرت عليه “مسكين”.. ربي يشافيه”.

وواصل بونجاح، الذي تربط علاقة قوية بيوسف بلايلي: “هو في اتصال دائم معنا، ولا يتوقف عن تحفيز المجموعة.. نتمنى اسعاده واسعاد كل الشعب الجزائري”.