بونجاح: “بلايلي يمر بفترة فراغ ويستحق اللعب في نادٍ كبير”

دافع بغداد بونجاح، عن زميله في الخضر، يوسف بلايلي، مؤكدا بأن الأخير يمر بمرحلة فراغ مثله مثل أكبر اللاعبين العالميين.

وفي حواره المطوّل الذي خص به موقع “العربي الجديد” سئل بونجاح، عن النصيحة التي يقدمها لصديقه بلايلي، بعد تراجع مستواه مقارنة بما كان يفعله مع المنتخب.

فقال لاعب السد: “نتمنى النجاح ليوسف، لأنه يملك إمكانيات فردية كبيرة جدا، وهو يستحق أن يكون في ناد كبير.. إمكانياته تفرض ذلك وسيمنح أفضل مستوياته”.

كما أوضح بونجاح، بأن بلايلي يمر بفترة فراغ، ومن الطبيعي أن يتراجع مستواه، مضيفا: “حتى اللاعبين الكبار مثل ميسي ورونالدو، يمرون بهذه المراحل، وأتمنى أن يعود بلايلي إلى مكانه الحقيقية”.