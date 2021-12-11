بونجاح “بلماضي يتابعنا.. وأرشّح هذا المنتخب للفوز بكأس العرب”

كشف مهاجم المنتخب المحلي بغداد بونجاح، عن الصعوبات التي تلقاها مع المنتخب المحلّي في أولى مبارياته في منافسة كأس العرب.

كما كشف بونجاح عن المنتخب المرشّح للفوز بالمسابقة في تصريح لبرنامج “صدى الملاعب” الذي نشر اليوم “صعب جدا أن ترشّح منتخب واحد، لكن أؤكد أن الجزائر قادرة على الفوز، مع إمكانية أن تقول مصر كلمتها”.

وعن الفرق الذي وجده بغداد بين المنتخب الأول والمحلي أجاب “يجب الوقوف إلى جانب اللاعبين، خاصة الصغار في السن”.

كما كشف عن الصعوبات التي واجهته “مشكل التأقلم، خاصة وأني متعود على اللعب إلى جانب محترفين في أوروبا، لكن حاليا لدينا لاعبين آخرين، كان خاصنا وقت باش نتأقلموا”

وتطرّق مهاجم السد إلى المدرب جمال بلماضي “أعلم أن بلماضي يتابعنا، والفرصة مواتية للشباب”.

كما ختم “اللاعب الذي ينشط في المنتخب المحلي معنا اليوم، سيكون مُحفز بشكل جيّد من اجل تقديم ما عليه حاليا في كأس العرب”.

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