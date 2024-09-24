بونجاح في تشكيلة الأسبوع القطرية

اختير الدولي الجزائري، ومهاجم نادي الشمال القطري، بغداد بونجاح، ضمن التشكيلة المثالية للأسبوع المنقضي، لدوري “إكسبو” القطري.

ونشر مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصائيات. تشكيلته الخاصة بالجولة الـ 5 من الدوري القطري. والتي عرفت تواجد بونجاح، بتقييم 8.6.

وكان مهاجم الخضر، قد قاد ناديه، في الجولة الفارطة. للعودة بانتصار رائع أمام مُضيفه الخور، بنتيجة 1-2. بتسجيله هدفا وصناعة آخر.

للإشارة، فإن بونجاح الذي التحق بالشمال، الصائفة الماضية، بعد 9 سنوات كاملة بألوان السد. بصم على بداية قوية هذا الموسم. ونجح في تسجيل 5 أهداف، تصدر بها قائمة الهدافين. مناصفة مع كل من الاسباني رافا موجيكا. مهاجم السد، والبرازيلي ايدميلسون جونيور، نجم نادي الدحيل.