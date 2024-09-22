بالفيديو.. بونجاح هني وفيكتور لكحل يتألقون في الدوري القطري

خطف اللاعبون الجزائريون، الناشطون في الدوري القطري، الأنظار بمناسبة لقاءات الجولة الـ 5 من دوري “إكسبو”، التي جرت أمس السبت.

وواجه بونجاح رفقة نادي الشمال، المُضيف الخور، الذي يضم في صفوفه الدولي الآخر، سفيان هني.

وتوهّج بونجاح، في اللقاء الذي انتهى بفوز ناديه بنتيجة 2-1. بتسجيله هدفا وتقديمه تمريرة حاسمة، بينما تكفل هني، بتسجيل هدف ناديه الوحيد، من ركلة جزاء.

بينما قاد الدولي الآخر، فيكتور لكحل، ناديه أم صلال، لانتصار برباعية لهدفين، أمام الشحانية، بتسجيله هدفا.

وبذلك، رفع بونجاح، رصيده إلى 5 أهداف مع الشمال القطري، الذي التحق به الصائفة الماضية، مقابل 3 لفيكتور لكحل، في حين بصم هني، على أول أهدافه رفقة الخور.