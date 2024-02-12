بونجاح في تشكيلة الشهر للدوري القطري

اختير الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، في التشكيلة المثالية الخاصة بشهر ديسمبر 2023 للدوري القطري.

ونشر الحساب الرسمي لدوري نجوم قطر، اليوم الاثنين، تشكيلته المثالية الخاصة بشهر ديسمبر الماضي، والتي عرفت تواجد بونجاح، إلى جانب زميله في السد القطري. وذو الأصول الجزائرية، بوعلام خوخي.

وخطف بونجاح، الذي سجل الثلاثية الوحيد للخضر في “كان” كوت ديفوار. الأنظار رفقة السد القطري، في شهر ديسمبر ما جعله يتواجد في التشكيلة المثالية.

وخلال ذات الشهر، شارك مهاجم الخضر في 5 لقاءات مع ناديه، سجل خلالها 6 أهداف وصنع اثنين آخرين.