يأمل الدولي الجزائري بغداد بونجاح، إيجاد ضالته في الخضر، رفقة الناخب الجديد رابح ماجر، بعد ما عاناه من الناخبين السابقين.

وصرح بغداد بونجاح لموقع “فوت ألجيريا”: “عدت لمستواي، وأريد إثبات قدرتي على اللعب في أي ناد، وخاصة في المنتخب الوطني”.

وأضاف: “ما عشته في الغابون آلمني كثيرا، ولدي أمل كبير في استعادة مكانتي في المنتخب الوطني الجزائري”.

كما عاد مهاجم السد القطري لما عاشه رفقة الناخبين الوطنيين السابقين جورج ليكينس، وكريستيان غوركيف مصرحا في هذا الخصوص

“ليكنس همشني في الغابون ولم يمنحني الفرصة اللازمة لإظهار إمكانياتي، إضافة لمباراة نيجيريا أين تم إشراكي لـ4 دقائق فقط”.

وتابع: “كانت لي رغبة قوية في مساعدة منتخب بلدي، لكن الفرصة لم تمنح لي، خاصة مع ألكاراز الذي نسيني تماما”.

أما بخصوص ماجر فصرح: “آمل في الحصول على فرصة مع رابح ماجر، الذي أتمنى أن يحقق أفضل النتائج مع الخضر”.