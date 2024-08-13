بونجاح مرشح لجائزة الأفضل في افتتاح الدوري القطري

اختير الدولي الجزائري، والمنضم حديثا إلى نادي الشمال القطري، بغداد بونجاح، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في افتتاح الدوري القطري.

وكشف الحساب الرسمي لدوري “إكسبو” على منصة “إكس” عن 6 أسماء تألقت في الجولة الأولى، يتقدمها بونجاح، إلى جانب كل من غابرييل بيريرا، لاعب الريان، ومايكل أولونغا، مهاجم الدحيل.

بالإضافة إلى اريك اكسبوسيتو، لاعب الأهلي، والحسن كوروما، نجم الشحانية، إلى جانب حارس نادي الخور، أحمد بشير.

وتألق مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، في افتتاح الدوري القطري. بتسجيله ثنائية في مرمى ناديه السابق السد (2-1)، الذي لعب له 9 سنوات متتالية، قبل الالتحاق الصائفة الجارية بنادي الشمال.