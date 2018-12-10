بونجاح: “مواجهة الدحيل تعتبر مباراة الموسم”

الرياضة
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بونجاح: “مواجهة الدحيل تعتبر مباراة الموسم”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، أهمية المباراة التي تنتظر فريقهم غدا الثلاثاء، أمام نادي الدحيل، معتبرا إياها مباراة الموسم بالنسبة له.

وصرح بونجاح، لصحيفة “الراية”: “إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة للفريقين، وليس للسد فقط، فهي مباراة الموسم بالنسبة لي”.

وأضاف: “الفارق بين الفريقين نقطة واحدة، والصراع محتدم على صدارة الترتيب، والفوز يعتبر مطلبا هاما جدا للفريقين”.

وتابع: “الدوري القطري يحسم بتفاصيل صغيرة جدا، ونقطة واحدة قد تتسبب في ضياع اللقب، لذا علينا التركيز للفوز بجميع مبارياتنا المقبلة”.


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