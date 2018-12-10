بونجاح: “مواجهة الدحيل تعتبر مباراة الموسم”

أكد الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، أهمية المباراة التي تنتظر فريقهم غدا الثلاثاء، أمام نادي الدحيل، معتبرا إياها مباراة الموسم بالنسبة له.

وصرح بونجاح، لصحيفة “الراية”: “إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة للفريقين، وليس للسد فقط، فهي مباراة الموسم بالنسبة لي”.

وأضاف: “الفارق بين الفريقين نقطة واحدة، والصراع محتدم على صدارة الترتيب، والفوز يعتبر مطلبا هاما جدا للفريقين”.

وتابع: “الدوري القطري يحسم بتفاصيل صغيرة جدا، ونقطة واحدة قد تتسبب في ضياع اللقب، لذا علينا التركيز للفوز بجميع مبارياتنا المقبلة”.