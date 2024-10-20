بونجاح ورفيق عمر في تشكيلة الأسبوع القطرية

تواجد الثنائي الجزائري، الناشط في نادي الشمال القطري، بغداد بونجاح، ومحمد رفيق عمر، ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري “إكسبو”.

وأعلن موقع “سوفاسكور” اليوم الأحد، عن تشكيلته المثالية الخاصة بالجولة الـ 7 من الدوري القطري، والتي عرفت تواجد بونجاح ورفيق عمر.

وكان مهاجم “الخضر” وزميله في النادي ولاعب المنتخب الوطني، لأقل من 20 سنة. قد خطفا الأنظار في الانتصار الكبير، الذي حققه الشمال أمس السبت، أمام الضيف العربي.

وسجل بونجاح، الذي تحصل على تقييم 10/10 من طرف موقع “سوفاسكور” كأفضل لاعب في الجولة، “هاتريك” وقدم تمريرة حاسمة. بينما سجل عمر رفيق، صاحب ثاني أفضل تقييم بـ 9.5، “ثنائية”.