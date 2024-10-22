بونجاح ورفيق عمر ينافسان على جائزة الأفضل
بقلم محمد لمين صحراوي
رشّحت مؤسسة دوري نجوم قطر، الثنائي الجزائري، الناشط في نادي الشمال، بغداد بونجاح، وعمر رفيق، للتنافس على جائزة لاعب الأسبوع.
واختار ذات المصدر، 7 لاعبين للفوز بجائزة الأفضل في الجولة الـ 7 من دوري “إكسبو”، يتقدمهم الثنائي بونجاح وعمر رفيق.
وكان بونجاح، قد سجل “هاتريك” وبصم على تمريرة حاسمة، في فوز الشمال، بنتيجة 5-2 أمام الضيف العربي، فيما تكفل عمر رفيق، لاعب “الخضر” لأقل من 20 سنة، بتسجيل “ثنائية” بطريقة عالمية.
برأيك، من كان نجم الأسبوع السابع ؟ 🤔
▪️ محمد عمر
▪️ بغداد بونجاح
▪️ عيسى احمد
▪️ صلاح زكريا
▪️ فرجاني ساسي
▪️ أكرم عفيف
▪️ روجر جيديس
لاعب آخر ؟ اذكر في التعليقات 👇🏻#دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/T9w7osKCVg
— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) October 22, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/831Mm