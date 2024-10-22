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الرياضة

بونجاح ورفيق عمر ينافسان على جائزة الأفضل

بقلم محمد لمين صحراوي
بونجاح ورفيق عمر ينافسان على جائزة الأفضل
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رشّحت مؤسسة دوري نجوم قطر، الثنائي الجزائري، الناشط في نادي الشمال، بغداد بونجاح، وعمر رفيق، للتنافس على جائزة لاعب الأسبوع.

واختار ذات المصدر، 7 لاعبين للفوز بجائزة الأفضل في الجولة الـ 7 من دوري “إكسبو”، يتقدمهم الثنائي بونجاح وعمر رفيق.

وكان بونجاح، قد سجل “هاتريك” وبصم على تمريرة حاسمة، في فوز الشمال، بنتيجة 5-2 أمام الضيف العربي، فيما تكفل عمر رفيق، لاعب “الخضر” لأقل من 20 سنة، بتسجيل “ثنائية” بطريقة عالمية.

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