بونجاح يتعاطف مع فينيسيوس

تعاطف المهاجم الدولي الجزائري، ولاعب نادي الشمال القطري، بغداد بونجاح، مع البرازيلي، فينيسيوس جينيور، نجم ريال مدريد، بعد حرمانه من أحقيّة التتويج بجائزة “البالون دور”، لأفضل لاعب في العالم سنة 2024.

وعادت جائزة الأفضل، في الحفل الذي أُقيم أمس الاثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس، للدولي الاسباني، ونجم مانشستر سيتي الانجليزي، رودريغو هيرنانديز.

وسط دهشة من المتتبعين والعارفين بشؤون الساحرة المستديرة. الذين أكدوا بأن “فيني” هو الأحق بلقب الأفضل، بالنظر إلى مستوياته الراقية مع “الميرينغي”.

وسجل فينيسيوس، 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة. وكان عنصرا مهما في تتويج الريال باللقب رقم 15 في منافسة دوري الأبطال، وحصد لقب الدوري الإسباني.

ونشر بونجاح، صورة لفينيسيوس، عبر خاصية “ستوري” في حسابه الرسمي على “أنستغرام” يؤكد من خلالها أحقية البرازيلي، بالجائزة مقارنة بـ “رودري”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “أنت الأفضل فيني”.