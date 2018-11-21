“بونجاح” يستأنف التدريبات مع “الزعيم” بمعنويات مرتفعة

استأنف المُهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الأربعاء، تدريباته مع السد القطري تحضيراً لمواجهة العربي في الدوري المحلي.

وشهدت الحصة التدريبية تهنئة خاصة للهداف الجزائري من طرف ناديه، بعد حصوله على لقب هداف نسخة دوري أبطال آسيا 2018.

ويتواجد بونجاح في معنويات مرتفعة، بعد تألقه رفقة الخضر في لقاء الطوغو الأحد الماضي، وتسجيله للهدف الرابع بطريقة رائعة.

يذكر أن اللاعب السابق لإتحاد الحراش، دخل التاريخ كأبرز هداف عربي، بعد بلوغه الهدف الـ48 خلال السنة الجارية.