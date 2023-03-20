بونجاح يعوض سليماني لهذا السبب!

إعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، الفاف، عن تعويض مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني، بزميله المهاجم بغداد بونجاح.

وحسب ماورد في موقع الفاف، صبيحة اليوم الإثنين، فقد قرّر الناخب الوطني جمال بلماضي، تعويض مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني، بمهاجم السد بغداد بونجاح.

خلال مواجهة الخضر ضد منتخب النيجر المزدوجة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

بعد تعرض “السوبر سليم” لإصابة، خلال مواجهة فريقه أندرلخت في الدوري البلجيكي، أمس الأحد، ضد أوهلوفان.

في اللقاء الذي شهد تسجيل سليماني هدف فريقه الأول في المواجهة من علامة الجزاء.