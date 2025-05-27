بونجاح يفشل في افتكاك جائزة أفضل لاعب

فشل مهاجم “الخضر” وهداف نادي الشمال القطري، بغداد بونجاح، في التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري، للموسم الكروي 2024-2025.

وتنافس الدولي الجزائري، على جائزة الأفضل، والمقدمة من الاتحاد القطري لكرة القدم. رفقة كل من نجم المنتخب القطري ونادي السد، أكرم عفيف، بالإضافة إلى الألماني يوليان دراكسلر، لاعب نادي الأهلي.

وخطف أكرم عفيف جائزة الأفضل في الدوري القطري. للمرة الخاسمة في مشواره، وذلك، على هامش الحفل الذي أقيم أمس الاثنين، بعدما حصل على نسبة تصويت بلغت 89.07%

للإشارة فإن بونجاح، الذي التحق صيف 2024 بنادي الشمال. بعد 9 سنوات في نادي السد، بصم على موسم استثنائي، بعدما ساهم في 29 هدفا، بواقع 19هدفا و10 تمريرات حاسمة، في 23 مباراة ما بين الدوري والكأس.