بونجاح يقود تشكيلة السد في نصف نهائي كأس قطر

تواجد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، ضمن التشكيلة الاساسية لناديه السد القطري، المعنية بمواجهة نصف نهائي كأس قطر.

ويلتقي السد مساء اليوم السبت على ملعب”أحمد بن علي المونديالي” بنظيره الدحيل. في نصف نهائي كأس قطر.

وكشف النادي القطري، عن التشكيلة التي اختارها المدرب وسام وزرق، لمباراة المربع الذهبي لمنافسة الكأس، والتي شهدت تواجد مهاجم الخضر، بغداد بونجاح.

للإشارة فإن بونجاح سيغادر رسميا السد مع نهاية الموسم الجاري. بعد 9 سنوات قضاها في الفريق، الذي التحق به صيف 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي، ونجح خلالها في تسجيل 252 هدفا وقدم 75 تمريرة حاسمة، كما توّج بـ 14 لقبا مختلف.