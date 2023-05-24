بونجاح يكشف موقفه من تحطيم رقم سليماني

عرج مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، للحديث عن إمكانية تحطيم رقم زميله في المنتخب إسلام سليماني، الهداف التاريخي للمحاربين.

وسئل بونجاح، عن طموحه بخصوص إزاحة سليماني، بعدما عادل رقم جمال مناد، فقال: “رقم سليماني، مازال بعيد، لأنك تتحدث على 25 هدف (رقمه) مقابل 41 (رقم سليماني).”

مضيفا في حواره لموقع “العربي الجديد”: “إسلام في كل المواعيد يسجل ودائما جاهز.. نحن نحب اللاعبين الذين يقدمون كل شيء للمنتخب ولا يهم من هو الهداف”.

وختم بونجاح: “الأهم هو كيف تفوز وتسعد الجمهور وكيف تساعد المجموعة وتطبق ما يطلبه منك المدرب فوق الميدان”.