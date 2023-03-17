سليماني على بعد هدف من تصدر قائمة هدافي أندرلخت

بات الدولي الجزائري، إسلام سليماني، بفضل هدفه أمس، في مرمى فياريال الاسباني، في دوري المؤتمر الأوروبي، على بعد هدف واحد فقط من الصعود إلى صدارة هدافي نادي أندرلخت البلجيكي.

وبالرغم من التحاقه في الميركاتو الشتوي بالنادي البلجيكي، إلا أن الهداف التاريخي للخضر، نجح في تسجيل 6 أهداف، جعلته ينفرد بوصافة ترتيب هدافي الفريق بجميع المنافسات، على بعد هدفين عن أقرب ملاحقيه.

ولا يتقدم على سليماني، سوى المهاجم البرتغالي، فابيو سيلفا، صاحب الـ 7 أهداف بجميع المنافسات، والذي غادر أندرلخت، شهر جانفي الماضي، نحو بي أس في أيندهوفن الهولندي.

وسيكون الدولي الجزائري، أمام فرصة إنهاء الموسم في صدارة الهدافين مع ناديه، لاسيما وأنه بات الخيار الأول في مخططات المدرب بريان ريمر، في الشق الهجومي لأندرلخت.