بونجاح ينفرد برقم مميز في البطولات العربية
بقلم محمد لمين صحراوي
انفرد المهاجم الدولي الجزائري، ولاعب نادي الشمال القطري، بغداد بونجاح، برقم استثنائي في البطولات العربية لهذا الموسم.
وحسب موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن بونجاح، يتصدر مناصفة مع زميله السابق في نادي السد، ولاعب منتخب قطر، أكرم عفيف، قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف في الدوريات العربية، بواقع 17 هدفا.
وخاض بونجاح، الذي التحق بالشمال الصائفة الماضية بعد 9 سنوات مع السد. 12 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفا، كهداف لدوري نجوم قطر، مقابل صناعة 6 أخرى.
🎖 أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في قاعدة بيانات سوفاسكور الاحصائية الخاصة بالدوريات العربية هذا الموسم
🥇 بغداد بونجاح🇩🇿 مهاجم الشمال بـ (17)
🥇 أكرم عفيف🇶🇦 جناح السد بـ (17) 🆕️ pic.twitter.com/5HH70qYMay
— SofascoreAR (@SofascoreARB) January 12, 2025
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