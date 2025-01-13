بونجاح ينفرد برقم مميز في البطولات العربية

انفرد المهاجم الدولي الجزائري، ولاعب نادي الشمال القطري، بغداد بونجاح، برقم استثنائي في البطولات العربية لهذا الموسم.

وحسب موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن بونجاح، يتصدر مناصفة مع زميله السابق في نادي السد، ولاعب منتخب قطر، أكرم عفيف، قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف في الدوريات العربية، بواقع 17 هدفا.

وخاض بونجاح، الذي التحق بالشمال الصائفة الماضية بعد 9 سنوات مع السد. 12 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفا، كهداف لدوري نجوم قطر، مقابل صناعة 6 أخرى.