بونجاح يواصل تصدر قائمة هدافي قطر

يواصل المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، تصدر قائمة هدافي دوري “إكسبو” القطري، للموسم الجديد 2024-2025.

وكان مهاجم “الخضر”، قد سجّل هدفا وصنع آخرا، أمس الجمعة، في هزيمة ناديه الشمال بنتيجة 2-6، أمام ضيفه الدحيل، برسم الجولة الـ 9.

وبفضل هذا الهدف، وصل بونجاح، إلى الهدف رقم 10 هذا الموسم، في صدارة هدافي قطر، وعلى بعد هدفين من أقرب ملاحقيه. ويتعلق الأمر بكل من رافا موخيكا، لاعب السد، ومايكل أولونغا، مهاجم الدحيل.

للإشارة فإن الدولي الجزائري، الذي يلعب أول مواسمه مع الشمال. بعد 9 سنوات كاملة قضاها في السد، يتصدر أيضا قائمة أكثر اللاعبين المساهمة بالأهداف في قطر، بواقع 13 مساهمة تهديفية.