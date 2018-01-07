عاجل

بويال: “أنا سعيد بمردود سليماني”

الرياضة
  • -
  • 0
بويال: “أنا سعيد بمردود سليماني”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى مدرب ليستر سيتي كلود بويال، على الدوليين الجزائريين اسلام سليماني ورياض محرز، وأبدى رضاه التام عن مردودهما هذا الموسم.

وصرح كلود بويال، لـ”سكاي سبورت” بخصوص سليماني: “أنا سعيد بمردود سليماني مع الفريق، ويستحق منحه المزيد من الفرص ليؤكد ذلك”.

وأضاف مدرب ليستر سيتي: “إنه لاعب هجومي مهم، وعلينا منحه المزيد من الإهتمام والإحترام، وكذلك المزيد من فرص المشاركة”.

أما بخصوص محرز صرح بويال: “محرز لاعب جيد ونتائجه جيدة، يساعد زملائه في الميدان يسجل الأهداف يمنح تمريرات حاسمة”.

وكشفت “سكاي سبورت”، أن بويال، لا يعارض رحيل مهاجمه أحمد موسى، بينما أبدى تمسكه بسليماني.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital