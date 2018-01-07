بويال: “أنا سعيد بمردود سليماني”

أثنى مدرب ليستر سيتي كلود بويال، على الدوليين الجزائريين اسلام سليماني ورياض محرز، وأبدى رضاه التام عن مردودهما هذا الموسم.
وصرح كلود بويال، لـ”سكاي سبورت” بخصوص سليماني: “أنا سعيد بمردود سليماني مع الفريق، ويستحق منحه المزيد من الفرص ليؤكد ذلك”.
وأضاف مدرب ليستر سيتي: “إنه لاعب هجومي مهم، وعلينا منحه المزيد من الإهتمام والإحترام، وكذلك المزيد من فرص المشاركة”.
أما بخصوص محرز صرح بويال: “محرز لاعب جيد ونتائجه جيدة، يساعد زملائه في الميدان يسجل الأهداف يمنح تمريرات حاسمة”.
وكشفت “سكاي سبورت”، أن بويال، لا يعارض رحيل مهاجمه أحمد موسى، بينما أبدى تمسكه بسليماني.
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