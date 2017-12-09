“بويال”: “كل ما يقال عن محرز إشاعات..”

شدد “كلود بويال”، مُدرب “ليستر سيتي” بأنه لايرى سببا يدفع الدولي الجزائري، رياض محرز لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الداخل.

وأوضح الرجل الأول في “الفوكسيس”، بأن إدارة الفريق لم تتلق أي عرض رسمي بخصوص الجناح الطائر، لحد الساعة.

وقال :”كل ما يتم تداوله بخصوص رياض مُجرد إشاعات لا أكثر ولا أقل”.

وواصل :”لا يُمكنني التعليق على الإشاعات” وأردف :”كما أن بقية التفاصيل تبقى بين محرز والإدارة، والتي تمتلك كلمة الفصل”.

وأوضح الفرنسي في نهاية المطاف، بأن إبن “سارسال” مثالي داخل وخارج أرضية الميدان، ولايمكن أن يطلب منه أكثر من ذلك.