“بويال” :”ماحدث مع محرز غير مُهم” !!

عمل “كلود بويال”، مُدرب ليستر سيتي على تهدئة الأمور مع الدولي الجزائري، رياض محرز بعد استبداله المُبكر أمام “واست هام”.

وصرح الفرنسي لـ”سكاي سبورتس”: “أي لاعب يتم تعويضه، فإن آماله تخيّب، ومنه فإن ماحدث مع رياض غير مُهم، ولايستحق التهويل”.

وأضاف :”حاولنا إيجاد محرز على الأجنحة وفي العمق، ولكننا فشلنا في ذلك”.

وواصل :”هذا أمر مؤسف، خاصة وأنه قادر على صناعة الفارق عندما يجد المساحات”.

وختم :”عملنا مافي وسعنا لوضع محرز في أفضل وضع، لكن المُنافس عرف يؤمن مناطقه، مما جعلنا نفشل في خطف الإنتصار”.