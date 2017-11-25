“بويال” :”ماحدث مع محرز غير مُهم” !!

الرياضة
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“بويال” :”ماحدث مع محرز غير مُهم” !!
بقلم إسماعيل عشاش

عمل “كلود بويال”، مُدرب ليستر سيتي على تهدئة الأمور مع الدولي الجزائري، رياض محرز بعد استبداله المُبكر أمام “واست هام”.

وصرح الفرنسي لـ”سكاي سبورتس”: “أي لاعب يتم تعويضه، فإن آماله تخيّب، ومنه فإن ماحدث مع رياض غير مُهم، ولايستحق التهويل”.

وأضاف :”حاولنا إيجاد محرز على الأجنحة وفي العمق، ولكننا فشلنا في ذلك”.

وواصل :”هذا أمر مؤسف، خاصة وأنه قادر على صناعة الفارق عندما يجد المساحات”.

وختم :”عملنا مافي وسعنا لوضع محرز في أفضل وضع، لكن المُنافس عرف يؤمن مناطقه، مما جعلنا نفشل في خطف الإنتصار”.

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