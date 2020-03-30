بيانات مفرحة من الصين حول فيروس كورونا

كشفت لجنة الدولة للصحة الصينية، أن 2396 مصابا بفيروس كورونا، لا يزالون بالمستشفيات، بينما تعافى 93 بالمائة من إجمالي المصابين.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين، 81470 حالة، شفي وغادر المستشفيات منهم 75770 شخصا.

وأضاف ذات المصدر، أن السلطات الصينية أعلنت أمس، توقف وباء الفيروس في البلاد عمليا.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس داخل الصين، أقل من 3000، فيما سجل تصاعد متواصل لحالات الإصابة الوافدة من الخارج.

وأكدت لجنة الصحة الحكومية في جمهورية الصين، في 12 مارس أن ذروة الوباء في البلاد قد مرت.

وتم تسجيل أكثر من 721 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم، توفي منهم أكثر من 33 ألف شخص، وشفي أكثر من 151 ألف شخص.